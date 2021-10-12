مصرع رضيعة في «خناقة» بين والدتها وعشيقها بالشرقية

لقيت طفلة رضعية مصرعها إثر تعدي عشيق والدتها عليها بالضرب، أثناء تشاجره مع الأم، في دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغاً بوفاة طفلة

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغ بمصرع رضيعة تُدعى «رحمة م.»، تبلغ من العمر 8 شهور، إثر التعدي عليها بالضرب.

مشاجرة بين الأم ورجل تربطه بها علاقة غير شرعية

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين والدة الطفلة، وتُدعى «نوسة ر. ح. ع.»، 26 سنة، ربة منزل، ورجل تربطها به علاقة غير شرعية، يُدعى «حسن م. ع. م.»، 24 سنة، عاطل، حيث تبين أن الأم متزوجة، وزوجها محبوس على ذمة إحدى القضايا، وارتبطت بعلاقة غير شرعية بصديق زوجها.

الاعتداء على الطفلة بالضرب

كما تبين أثناء الواقعة، ووقوع مشادة بين الأم وعشيقها، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، وأثناء قيام الأخير بالتعدي على الأولى بالضرب، وكانت تحمل طفلتها، تم التعدي على الطفلة بالضرب أيضاً، مما أدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ، وقاما بنقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها، ولكنها كانت قد لفظت أنفاسها.

وادعت الأم في البداية أن طفلتها الرضيعة كانت نائمة على السرير، وسقطت فجأة على الأرض، ثم انخرطت في بكاء مستمر وحاولت تهدئتها وهدأت لفترة من الوقت، ثم عادت للصراخ والبكاء مرة أخرى، وتبين كذب ادعاءات الأم، وإصابة الطفلة إثر الاعتداء عليها بالضرب.

ألقى ضباط مباحث المركز القبض على الأم وعشيقها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.