أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالبريد المصري

يجذب الادخار في فروع البريد المصري شريحة كبيرة من المصريين؛ إذ يمثل وجهة رئيسية مالية لغالبية المواطنين ممن يفضلون التعامل معه بديلاً عن البنوك المصرية كمكان آمن لحفظ أموالهم.

سعر الفائدة 7% سنويا

وتصل فائدة الادخار في البريد المصري إلى نحو 7% علاوة على أنه يستطيع السحب والإيداع في أي وقت، وكشف مصدر مطلع بهيئة البريد المصري أن فائدة الادخار في البريد المصري من أعلى المعدلات.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إجمالي ودائع العملاء بالهيئة تجاوزت 210 مليارات جنيه سنويا في الوقت الذي بلغت فيه قيمة حسابات التوفير في مصر نحو 170 مليار جنيه حتى العام الجاري.

4000 فرع في جميع أنحاء مصر

وتابع المصدر، أن البريد المصري يمتلك أكثر من 4 آلاف فرع في جميع المحافظات المصرية، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لتطوير أكثر من 200 مكتب بريد جديد خلال الفترة المقبلة مع إتاحة بعض الخدمات الجديدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري ثبتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها بسبتمبر الماضي عند 8.25% و9.25% و8.75% للإيداع والسحب والإقراض لليلة واحدة للمرة السادسة على التوالي بعد آخر خفض لأسعار الفائدة في نوفمبر الماضي.

اليوم العالمي للبريد 9 أكتوبر من كل عام

واحتفل العالم، السبت الماضي، بيوم البريد العالمي، وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقريرا احتفالا بذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي، والذي تأسس عام 1874، وهو المنتدى الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول، ويهدف إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي، ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية، وتحسين جودة الخدمة للعملاء تحت شعار «الابتكار والتكامل والاندماج».