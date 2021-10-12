مدير مستشفى القرنة ينعى رئيس قسم العزل: «كان بشوشا خدوما للجميع»

توفى منذ قليل الدكتور أحمد حمادة، نائب مدير مستشفى القرنة، غرب محافظة الأقصر، ومدير قسم الرعاية المركزة ورئيس قسم العزل بالمستشفى، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى إصابته بنزيف في المخ، ثم دخوله في غيبوبة، حيث تم حجزه داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الأقصر الدولي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الحزن انتابت العديد من الأهالي بمحافظة الأقصر، حيث نعاه الأطباء ومعارفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

مدير القرنة المركزي: كان أكثر الناس تحملاً للمسئولية

وقال الدكتور مصطفى حفني، مدير مستشفى القرنة المركزي، غرب الأقصر، إن الدكتور أحمد حمادة، الذي توفى مساء اليوم، من أكثر العاملين والأشخاص تحملاً للمسؤولية وحباً لعمله، وله الكثير من الوقائع والمواقف التي تؤكد صحة ذلك مع العاملين والمرضى، سواء داخل المستشفى أو خارجة مع الأقارب والمعارف، لافتاً إلى أن الطبيب الراحل عُرف عنه بشاشة الوجه والطيبة وحسن الأخلاق، معرباً عن حزنه لرحيله بقوله: «قطع بينا وافتقدناه كثيراً».

تخصيص 17 مركزاً جديداً للتطعيم بلقاح كورونا

وأعلنت محافظة الأقصر، في وقت سابق، عن تخصيص 17 مركزاً صحياً جديداً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل العديد من المراكز على مستوى المحافظة، فضلاً عن استمرار العمل في مراكز التطعيمات الثابتة، ومنها مستشفى حميات الأقصر، والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة بالقرنة غرب الأقصر، ومكتب صحة الأقصر ثاني، والوحدة المحلية بـ«الزينية»، ومكتب صحة إسنا، والوحدة الصحية بـ«الرزيقات بحري» وغيرها.