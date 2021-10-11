جامعة الأقصر: إعفاء طلاب الألسن غير المقتدرين من المصروفات الجامعية

وجه رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمد عزوز محجوب، خلال حضوره حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد بكلية الألسن، الطلاب خلال حديثه معهم بإعلام إدارة الجامعة بزملائهم غير المقتدرين، لإعفائهم من المصروفات الجامعية.

حفل استقبال بكلية الألسن

وخلال حفل الاستقبال، رحّب رئيس جامعة الأقصر بالطلاب، لافتًا إلى أن كلية الألسن تضم نخبة متميزة من الكوادر الأكاديمية، موجهًا الطلاب الاستفادة من خبرات الأساتذة داخل الكلية مع ضرورة السعي نحو تطوير مهاراتهم الذاتية واستثمار هواياتهم بما ينفعهم، في ظل المناخ التعليمي الملائم الذي دائما تحرص الجامعة على توفيره لأبنائها، مؤكدًا توفير مركز الدراسات الحرة بكلية الفنون لتنمية المواهب، ويمكن للطلاب الالتحاق به.

رئيس جامعة الأقصر: فرصة كبيرة لطلاب ألسن للتعيين

ولفت رئيس جامعة الأقصر، إلى وجود فرصة كبيرة لتعيين الطلاب المتميزين والمتفوقين بجامعة الأقصر كمعاونين لأعضاء هيئة التدريس، بالتالي يسهل تحقيقه في ظل افتتاح الجامعة التكنولوجية والأهلية، مؤكدًا أن طلاب الألسن مطلوبين لسوق العمل بدرجة كبيرة، وعليهم أن يعوا ذلك، يوظفوا طاقاتهم لخدمة مجتمعاتهم.

من جانب آخر، وجه وكلاء الكلية الشكر لرئيس الجامعة لدعمه كافة الأنشطة الطلابية بالكلية، فضلًا عن اهتمامه بتحفيز الطلاب وتشجيعهم لرفع اسم جامعة الأقصر دائما من خلال مشاركتهم بالمسابقات والأنشطة الجامعية على مستوى جامعات مصر

حضر الحفل الاستقبال الدكتور محمود النوبي وكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة ليلة يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح محمد أبوالحسن، أستاذ اللغة العربية المساعد بقسم اللغة العربية بالكلية.