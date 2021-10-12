مستشار الرئيس: إجراء مسحة كورونا على حساب الدولة في هذه الحالة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، اليوم، إنه يتم السماح للبعض من غير المطعمين بلقاح كورونا بدخول الأماكن الحكومية في حالة أن حالتهم الصحية لم تسمح لهم بالتطعيم، ويتم التعويض عن ذلك بإجراء مسحات البي سي آر على نفقة الدولة وهذه حالات نادرة جدا، مبينا أنه إذا امتنع الشخص عن تناول اللقاحات المضادة لكورونا يتم إجراء مسحة بي سي آر أسبوعيا على تكلفته الخاصة.

زيادة عدد المطعمين باللقاحات

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك زيادة في عدد المواطنين المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمعدل سريع جدا لدرجة أن العدد ارتفع من 4 ملايين إلى 14 مليون شخص.

جميع اللقاحات موجودة في مصر

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية: «كل اللقاحات العالمية موجودة في مصر، واللي عاوز يسافر ويحصل على لقاح معين لرفض دول بعض اللقاحات ده متاح برضه، وحاليا أصبح هناك تزايد في الإقبال على اللقاح والناس عرفوا الدور الفعال للقاحات بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحمي من المضاعفات الخطيرة لهذا الفيروس».