«العليا للفيروسات»: اللقاحات الموجودة بمصر تحمي من متحورات كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، إن سلالة دلتا هي الفيروس الغالب في الموجة الرابعة، وأن كل اللقاحات الموجودة، وفقا لما أثبتته الدراسات العلمية وتم الإعلان عنه مسبقا، تحمي المُطعمين، وتكون لديهم مناعة جزئية حتى في وجود السلالات الجديدة.

فاعلية لقاحات كورونا على جميع السلالات المكتشفة

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أن الدراسات التي أجراها علماء مستشفى قصر العيني بالاشتراك مع أساتذة مستشفى أورام 57357، أشارت إلى أن السلالات الموجودة في مصر هي ما تم الإعلان عنها، ومن بينها سلالة دلتا، مؤكدا أن سلالة لامدا ليست موجودة في مصر حتى الآن.

التسجيل في لقاح كورونا

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين، سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس، لافتا إلى أن مصر من البلاد التي تتوافر بها مختلف اللقاحات ضد فيروس كورونا، مطالبا بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة.

وأشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة للتوسع في التطعيمات ضد كورونا.