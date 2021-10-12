رابطة الأندية: السماح بدخول ألف مشجع لكل نادي والالتزام قد يرفع العدد

قال اللواء ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية، إن الدولة ووزارتي الداخلية والشباب والرياضية، حريصون على عودة الجماهير إلى المدرجات، لمشاهدة مباريات كرة القدم، ولكن «ننتظر بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا»، موضحا أن كل نادٍ سيكون مسموحا له بدخول 1000 مشجع من جماهيره، ويتم التنسيق حاليا من أجل دخول الجماهير إلى الملعب.

الاستعانة بشركات لتنظيم دخول الجماهير الملعب

وأضاف «سويلم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه سيتم الاستعانة بشركات «تذكرتي» و«الأفريقية» لتسهيل دخول الجماهير بتذاكر في الدوري العام، كما حدث في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استقبلتها مصر، مبينا أنه يطلب من الجماهير الالتزام بالتعليمات من أجل زيادة العدد من 1000 مشجع ليصل إلى 5000 أو أرقام أخرى.

نجاح الشركات في تنظيم بطولات دولية

وأكد المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية، أنه لم يكن يتخيل أن يتم دخول المشجعين بتذاكر، ووجود كرسي لكل شخص، ولكن شركات «تذكرتي والأفريقية» نجحتا في ذلك، أثناء تنظيم مباريات كأس الأمم الإفريقية، مبينا أن التنظيم سيسهل دخول المشجعين مع الكشف على حصولهم على اللقاحات المضادة لكورونا، ومنع انتظارهم لساعات طويلة، كما كان يحدث في الماضي وكذلك إخراجهم بنظام من الملعب.

قرار ليس بجديد لدخول المشجعين الملاعب

وأعلنت الدولة المصرية السماح بدخول 500 مشجع في مباريات الدوري الممتاز والكأس في عام 2019، وكان قصر الحضور على طلاب الجامعات، ولم يتحقق الأمر بشكل كامل بعد وجود أزمة في التنظيم، وظهور وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في نوفمبر نهاية العام.