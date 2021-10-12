معلمة تعتدي على تلميذ بالخرطوم في مدرسة الفيوم.. «صور»

عاد «سيف هشام محمد إبراهيم»، الطالب بالصف الأول الإعدادي من المدرسة، ففتحت والدته الباب له مبتسمة تنتظر أن يروي لها كيف سار يومه، ففوجئت به ينهار باكياً ويخبرها بأنّه لن يذهب للمدرسة مرة أخرى، فاحتضنت الأم طفلها وسألته عن السبب، فقام بخلع ملابسه لتفاجأ والدته بوجود علامات وآثار ضرب بالخرطوم تسببت في توّرم جسده، ويخبرها الطفل بأنّ مُدرسة العلوم أبرحته ضرباً بالخرطوم، فهدأتّه بينما يعتصر قلبها ألماً على طفلها الذي عانت طوال سنوات وأنفقت كل ما تملك لعلاجه من فيروس بقرنية العين.

مُعلمة تبرح طالبا ضرباً بالخرطوم

حررت والدة «سيف» محضراً ضد مُعلمة العلوم بمدرسة السادات الإعدادية التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية بقسم شرطة أول الفيوم، كما تقدّمت بشكوى ضدها لمديرية التربية والتعليم، اتهمتها بالتعدي بالضرب المبرح على طفلها، وتشويه جسده، والتسبب في إصابته بحالة نفسية سيئة.

يخضع للعلاج منذ 5 سنوات

وكشفت والدة «سيف» أنّ قلبها يعتصر ألماً على طفلها الذي أُصيب منذ أكثر من 5 سنوات بفيروس في قرنية العين، جعله يعاني طوال سنوات بالإضافة إلى إنفاقها كل ما تملك على أدويته، ليعود لها في بداية العام الدراسي الجديد وجسده مصاب ومتورم بعدما اعتدت عليه المُعلمة، مُشيرةً إلى أنّ جميع الطلاب والمدرسين يشهدون بأخلاق طفلها وأدبه وهدوئه.

والدة «سيف» تطالب بعقاب المُعلمة

وطالبت والدة «سيف»، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمحاسبة المعلمة والتحقيق معها فيما بدر منها بحق نجلها، خصوصاً أنّها تسببت في أزمة نفسية لطفلها الذي يرفض الذهاب للمدرسة ثانية، مؤكدةً أنّها لم تسئ للمديرية فقط ولكنها أساءت إلى وزارة التربية والتعليم، وإلى مهنة التدريس، قائلة «أنا عايزة حق ابني سيف».

تعليم الفيوم يحيل المُدرسة للتحقيق

في سياق متصل، أحال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، المُدرسة للتحقيق معها في الشؤون القانونية بالمديرية، كما قرر استبعادها من عملها لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة.