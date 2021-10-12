آخر ما كتبه الشاب المذبوح في الفيوم: «لن ينسى الله دعائي»

«أمنيتي في 2022 أن أعيش السنة كلها بشعور الآية دي ‏(فرحين بما آتاهُم الله من فضله).. أثق أنها ليست النهاية، لن ينسي الله دُعائي أبدًا.. سيستجيب يومًا ما».. كانت تلك آخر كلمات كتبها الشاب «علاء الجبالي»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، قبل أيام من العثور على جثته مذبوحاً ليتسبب في صدمة كبرى لأسرته وجيرانه وأهالي قرية «مطرطارس»، التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث استيقظ أهالي القرية الهادئة على صرخات وعويل، بعد العثور على جثته ملقاه أمام منزله وبها جرح قطعي بالرقبة.

تعليقات بالرحمة والمغفرة للشاب المقتول

وتوالت عشرات التعليقات من أصدقاء الشاب الراحل وشباب قريته بمطرطارس التابعة لمركز سنورس بالفيوم، على منشوراته الأخيرة على صفحته عبر «فيس بوك»، ولقبوه بـ«عريس الجنة»، نظراً لمقتله قبل حفل خطبته بأيام قليلة.

العثور على جثة شاب مذبوح

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغاً من أهالي قرية مطرطارس بنطاق المركز، بالعثور على جثة شاب يدعى علاء الجبالي حاصل على ليسانس آداب ويعمل في المقاولات، مذبوحاً وملقى أمام باب منزله.

نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة

وجرى نقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة وتحديد وقتها وبيان ما بها من إصابات، وإعداد تقريرا كاملا عن واقعة مقتله.

تفريغ الكاميرات لمعرفة هوية الجناة

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط الجناة، حيث بدأ فريق البحث عمله بتفريغ الكاميرات المتواجدة بمحيط منزل الشاب ومكان العثور على الجثة لتحديد هوية الجناة وسرعة القبض عليهم وحل لغز الواقعة وتقديمهم للعدالة.