السيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة الذهبية بالعاشر من رمضان

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بمصنع الهلال والنجمة للأدوات المنزلية بمدينة العاشر من رمضان وذلك بعد الدفع بعدد 14 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه، فضلاً عن سيارات الإسعاف، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء وجارٍ حاليًا أعمال التبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

المحافظ يتابع محاولة السيطرة على الحريق

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن المحافظ كان يُتابع منذ اللحظة الأولى مع جهاز مدينة العاشر من رمضان ورجال الحماية المدنية، تطورات الموقف أولا بأول حتى إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية أو حالات وفاة، لافتة إلى أن الحالات المصابة نتيجة الحريق بمصنع الأدوات المنزلية كانت حالة واحدة، وتم إسعافها بموقع الحادث دون حاجة لنقلها لمستشفى.

يُذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حريق بمصنع للأدوات المنزلية بمدينه العاشر من رمضان، وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع وفيات.

الأمن تلقى بلاغًا بحريق مصنع الهلال والنجمة

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي قسم أول العاشر من رمضان بلاغًا بنشوب حريق هائل بمصنع الهلال والنجمة الذهبية بالمنطقة الصناعية الثالثة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه.