رئيس مدينة بني سويف يتابع جاهزية معدات وسيارات كسح المياه استعدادا للشتاء

قام هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، بتنفيذ استدعاء واصطفاف مفاجئ لمعدات وسيارات كسح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، للوقوف على مدى جاهزيتها، من حيث الكفاءة والتشغيل وسرعة الاستجابة، حيث جرى تكريم مدير الحملة الميكانيكية لمجلسي قروي باروط وبياض، لسرعة استجابة المعدات الخاصة بالوحدتين في زمن قياسي.

اختبار قدرة المعدات والسيارات في التعامل مع الأزمات

وأكد رئيس مدينة بني سويف، على قيامه باختبار مدى قدرة المعدات والسيارات الخاصة بالوحدة المحلية، حيث فاجئهم باستدعاء كامل لكافة المعدات والسيارات، للوقوف على مدى جاهزيتها وتعاملها مع أي طارئ، وبخاصة الأمطار في فصل الشتاء، حيث تم الاستجابة الأسرع لمعدات مجلسي باروط وبياض.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عدد من الجهود التنفيذية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المتواصل والاستعداد الميداني والفني للتعامل مع الأزمات الطارئة وخطة المحافظة لاستقبال موسم الشتاء، وما يصاحبه من سقوط أمطار وسيول.

رئيس مدينة بني سويف يزور قرية سنور

وزار رئيس مدينة بني سويف، قرية سنور، لمعاينة المواقع المنخفضة وبؤر تجمع المياه بالقرية، لدراسة كيفية معالجتها لمواجهة آثار الطقس السيئ المحتملة في فصل الشتاء، وذلك ضمن برنامج ميداني ستقوم به الوحدة المحلية على باقي القرى التابعة للمجلس القروي بياض العرب، بالتوازي مع قيام باقي الوحدات القروية في تنفيذ ذلك.

وعقد رئيس مركز ومدينة بني سويف، اجتماعا مع القيادات الطبيعية بالقرية لطرح المشكلات ومناقشة الحلول والبدائل المتاحة، وطمأن رئيس المدينة الأهالي بأن مخر السيل تم تأهيله، وجاري تنفيذ بحيرات تهدئة وتجميع بتكلفة تصل لـ 285 مليون جنيه، مؤكدًا على أن المحافظ يتابع ذلك شخصيا، من خلال الزيارات الميدانية وغرفة عمليات رئيسية وغرفة فرعية بالوحدة المحلية.