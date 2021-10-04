السفير الأمريكي: دعم الولايات المتحدة لمصر في التدريب الطبي سعي لتخطيها عدد من الأزمات

قال السفير الأمريكي بالقاهرة، جونسون كوهين،إنه في ربيع عام 2020 كانت الولايات المتحدة في أشد الحاجة إلى المستلزمات الطبية قدمت مصر دعما لتوفيرها للولايات المتحدة، ونحن كنا ولازلنا شاكرين لهذه اللفتة من الجانب المصري، وحرصت الولايات المتحدة على دعم استجابة مصر لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف جونسون كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، أنَّه من خلال الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي قدمت الولايات المتحدة الدعم للعاملين في مجال التدريب سواء في مجال التشخيص أو العلاج والذي سعى كثيرا لتخطي مصر العديد من الأزمات.

وتابع: «تأتي هذه الجهود لتبني على 40 عاما من التعاون بين الوكالة الأمريكية ومصر في المجال الصحي والتي سخرت الولايات المتحدة من خلالها أكثر من مليار دولار لتوفير الرعاية الصحية لمصر وتحسين الخدمات الصحية».