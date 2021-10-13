المترو: توفير الكمامات بشبابيك التذاكر و50 جنيها غرامة المخالفين

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن توفير الكمامات الطبية بشبابيك التذاكر بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني، لصرفها للركاب بمبلغ مالي بسيط، منوها بأنه سيتم توقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيها على أي راكب يخالف تعليمات الشركة ولا يرتدي الكمامة داخل المحطات وعربات القطارات، موضحا أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

عبدالهادي: تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في المحطات وعربات القطارات

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لن يتم السماح لأى راكب باستقلال القطارات بدون ارتداء الكمامة الطبية، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن حركة مسير القطارات بالخطين الأول والثاني تسير بصورة منتظمة مع خامس أيام العام الدراسي الجديد، وأن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على حركة التشغيل.

عبدالهادي: لن يتم السماح لأى راكب باستقلال القطارات بدون ارتداء الكمامة الطبية

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، بأن الشركة تقوم بالدفع بنحو 8 قطارات إضافية وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع الزحام داخل صالات المحطات وعلى الأرصفة ومنع تكدس الطلاب داخل عربات القطارات، منوها بأنه لم يتم رصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام القطارات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

متحدث مترو الأنفاق: لم نرصد أي حالات إصابة بكورونا بين الركاب تزامنا مع بدء الدراسة

وأكد عبدالهادي، أنه تم توزيع فرق صيانة وطوارئ على جميع محطات الخطين الأول والثاني، لمواجهة الأعطال الطارئة، والعمل على إصلاحها فورا، ولعدم تأخر حركة مسير القطارات.