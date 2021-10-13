شوقي: صرف الوجبات المدرسية لـ13 مليون تلميذ خلال العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، عن صرف الوجبات المدرسية لنحو ما يقرب من 13 مليون تلميذ خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحا أن هناك تعليمات مشددة بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، أثناء إعداد الوجبات المدرسية قبل توزيعها للمدارس، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير التعليم: تطبيق إجراءات مشددة ضد كورونا أثناء توزيع الوجبات المدرسية على التلاميذ

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة ستصرف التغذية المدرسية للتلاميذ، بداية من مطلع الأسبوع المقبل، منوها بأنّه تم رفع تكلفة الوجبات المدرسية للطلاب من 2 لـ8 مليارات جنيه، لبناء الجسم والاهتمام بصحة الأطفال وتجنب إصابتهم ببعض الأمراض مثل التقزم والأنيميا، موضحا أن جميع المدارس تنفذ خطط شاملة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على التلاميذ، وانتظام سير العملية التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم: 8 مليارات جنيه تكلفة الوجبات المدرسية خلال العام الدراسي الجديد

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن جميع المدارس تسجل الغياب والحضور بشكل يومي، منذ بدء العام الدراسي الجديد، قائلا: «من يتخلف عن استكمال اليوم الدراسي يحسب غياب».

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن قواعد تصميم وتوزيع الوجبات المدرسية المقترحة، حيث تتضمن عناصر غذائية متكاملة للطلاب طبقاً للحالة الصحية، وبما يضمن حصول النمو الجسماني والتطور العقلي الطبيعي لهم، موضحة أن الوجبة المدرسية تمثل 25% من الاحتياجات اليومية على حسب التوصيات العالمية، منوهة بأن مكونات الوجبة المدرسية تختلف من محافظة إلى محافظة على حسب الحالة التغذوية للأطفال وسوء التغذية الشائع بين الأطفال فسن من 6 إلى 8 سنوات يستحق سعرات حرارية يومية من 400 إلى 550 سعرا حراريا ومن سن 9 إلى 12 عاما يستحق من 450 إلى 600 سعر حراري في اليوم، ومن سن 12 إلى 15 سنة من 500 إلى 650 سعرا حراريا، ويتم التأكيد عند تشكيل الوجبة أن تتنوع وتحتوي على كربوهيدرات وبروتين وكالسيوم وفيتامينات ومعادن.