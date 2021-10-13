«التعليم» تخاطب الجامعات لقبول بيان درجات الدبلومات مؤقتا

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بشأن طباعة المستندات المهمة والرسمية، ومنها استمارة نجاح طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة وشهادات النجاح الأصلية بالمجمع الصناعي التابع بطريق العين السخنة، في ظل اتجاه الدولة للتطوير باستخراج البيانات الرقمية «البار كود» المطبوع على الشهادة الأصلية، أو استمارة النجاح غير القابلة للتزوير، والمعترف به عالميا بصحة البيان دون الرجوع إلى الجهات الصادرة منها، للتأكد من صحة البيانات المدونة على استمارة الطالب.

طباعة استمارات النجاح للطلاب الناجحين بالثانوية العامة

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّه جرى التنسيق مع المجمع الصناعي لطباعة استمارات النجاح والشهادة الأصلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والدبلومات الفنية بنوعيتها المختلفة للعام الدراسي 2020-2021، وبناء عليه جرى طباعة استمارات النجاح للطلاب الناجحين بالثانوية العامة الدورين الأول والثاني، وجارٍ عمل البرامج الخاصة بطباعة استمارات النجاح لطلاب الدبلومات الفنية بنوعيتها المختلفة نظرا لتعدد النوعيات والتخصصات والشعب المختلفة التي تصل لأكثر من 350 تخصصا.

التعليم: إخطار درجات معتمد بدلا من الشهادة الأصيلة لحين استكمال طباعة استمارات النجاح

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّه نظرا لبدء بالجامعات المصرية «حكومي وخاص»، وحصول الطلاب الناجحين على إخطارات الترشيح الخاصة بتنسيقهم بالجامعات، يتجه الطلاب إلى الجامعة أو المعهد لتقديم المستندات الخاصة بالتحاقهم بالجامعات فيتم رفض إخطار درجات الطالب الصادر من لجنة النظام والمراقبة المختصة والمعتمد بختم الشعار من المدرسة التابع لها، بحجة أنّها ليست الشهادة الأصلية «الاستمارة المؤمنة»، وبناء عليه جرى التنسيق مع إدارة السجلات بالإدارة العامة للامتحانات لاستخراج إخطار درجات معتمدة منها ومسجلة بها، ويستخدم هذا الإخطار محل الشهادة الأصلية لحين استكمال طباعة استمارات النجاح من المجمع الصناعي، إلا أنّه قوبل بالرفض من شؤون الطلبة ببعض الجامعات والمعاهد، ما يتسبب في حدوث حالة من القلق مع أولياء الأمور خوفا على مستقبل أبنائهم بعدم قبولهم بالجامعات والمعاهد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى التنبيه على إدارات شؤون الطلاب بالجامعات والمعاهد «حكومي وخاص وأهلية» بقبول إخطار الدرجات الصادر من إدارة السجلات بالإدارة العامة للامتحانات، کمستند بدیل صحیح دال على نجاح الطالب، مع أخذ التعهد اللازم على ولي الأمر بتسليم استمارة النجاح المؤمنة فور استلامها، حرصا على مستقبل الطلاب وإزالة القلق والتوتر من نفوس أولياء الأمور، موضحة أنّه يمكن لشؤون طلاب الجامعات والمعاهد الذين يتم قبول طلاب التعليم الفني بها الاستعلام عن مدى صحة البيانات المقدمة من هؤلاء الطلاب من الإدارة العامة للامتحانات فور استلام هذه البيانات بدون رسوم لحين استلام هؤلاء الطلاب استمارة النجاح المؤمنة الخاص بهم.

استخراج بيان الدرجات لطلاب الدبلومات الفنية من الإدارات التعليمية

وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني بالقاهرة، إنّه جار استخراج بيان الدرجات لطلاب الدبلومات الفنية من الإدارات التعليمية، للتقديم للجامعات بناءً على مخاطبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف عبده لـ«الوطن»، أنّ بيان الدرجات يعتبر بديلا للشهادة الأصيلة لحين استخراجها، وجرى التأكيد على جميع المدارس الفنية بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية بشأن تيسير استخراج بيان الدرجات للطلاب.