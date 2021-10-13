«التعليم» تسمح ببدء خروج الطلاب قبل نهاية اليوم الدراسي بـ10دقائق

انطلق العام الدراسي الجديد 2021-2022، اليوم، في عدد من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الراهبات، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك بعد تطعيم غالبية المعلمين بلقاح كورونا تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان.

استثناء للمدارس ذات الكثافات المرتفعة

وأكدت مصادر مطلعة بمديريات التربية والتعليم، في عدد من المحافظات، أنه يسمح للمدارس ذات الكثافات المرتفعة بصرف طلابها قبل انتهاء اليوم الدراسي بـ10 دقائق حتى يضمن لها الحفاظ على تنظيم خروج الطلاب بما يحقق التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، حيث ينظم المعلمون فرقا إشرافية لمتابعة دخول وخروج الطلاب.

توزيع الزيادة أو العجز في الحصص على المعلمين بنفس معدلات الأنصبة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المعلمين بضرورة التواجد في المدارس قبل بدء طابور الصباح وحتى خروج آخر تلميذ من المدرسة، وأن يتم إدراج جميع العاملين والإخصائيين بجدول الحصص المدرسية والإشراف ويتم توزيع الزيادات أو العجز على المعلمين بنفس نسبتهم في الجدول المدرسي.

وأوضحت المصادر، أنه في حالة وجود زيادة أو عجز في توزيع المعلمين يتم توزيع الزيادة أو العجز على المعلمين بنفس معدلات الأنصبة، لافته إلى أنه تم التنبيه على جميع المعلمين بضرورة الالتزام بالواعيد المحددة للعام الدراسي الجديد، وعدم ترك الحصص المدرسية قبل موعدها حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها بجانب الحضور الفعلي في المدرسة.

وأكدت الوزارة، أن الدراسة منتظمة في المدارس وتم التنبيه على ضرورة تسجيل الحضور والغياب اعتباراً من أول أيام العام الدراسي الجديد وتسليم الكتب المدرسية للطلاب.