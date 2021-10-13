«الصحة» لأولياء الأمور: تناول الأطفال أطعمة غنية بالزنك يحمي من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اهتمام أولياء الأمور بالتغذية المناسبة للأطفال، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021، مشددة على تناول الأطفال لوجبات تحتوي على فيتامين الزنك، لتقوية مناعة الأطفال وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين زنك تستطيع حماية أجسام الأطفال من التعرض للإصابة بالبرد أو التعرض للإصابة لفيروس كورونا، حيث يلعب الزنك دورا مهما في عمل الجهاز المناعي من خلال المساعدة في تطور الخلايا المسؤولة عن تنشيط الاستجابة المناعية وخطوط الدفاع في الجسم، بالتالي فإن نقص الزنك يؤثر على أعداد كريات الدم البيضاء وعملها ووظائف الخلايا التائية والبائية في الجهاز المناعي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن الأمهات يستطعن إعطاء أولادهن فيتامين الزنك من خلال الأطعمة بدلا من اللجوء إلى الأدوية أو الفيتامينات التي تحتوي على الزنك، ونشرت الوزارة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين الزنك وهي، اللحوم الحمراء، والبقوليات مثل الفول والعدس وحمص الشام، بالإضافة إلى منتجات الألبان والجبن، والاهتمام بالخضراوات الورقية والخضراء لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات.

اللحوم والخضراوات تحتوي على الزنك

وأوضحت الوزارة أن نقص فيتامين الزنك له تأثير على نمو الطفل، حيث يؤثر النقص الحاد في الزنك على عملية النمو عند الطفل فيؤدي إلى بطئها وبالتالي قصر القامة مقارنة بأقرانه، كما يؤثر على قوة وعمل الجهاز المناعي والتأثير سلبًا على التطور العقلي والإدراكي عند الطفل، حيث أشارت الوزارة إلى أنه توجد دراسة حديثة إلى أن النقص الحاد في الزنك عند الأطفال يؤدي إلى اضطراب الحركة والنشاط والانتباه والتركيز عندهم، وذلك بسبب أهمية الزنك في عملية نمو الخلايا وتطورها من خلال تواجده في العديد من الإنزيمات المسؤولة عن تصنيع الحمض النووي داخل الخلايا، وبالتالي التأثير على وظيفة المخيخ والسولكيات والعواطف عند الطفل.