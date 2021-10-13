«الوزراء»: 41% من المصريين يؤيدون تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعا للتعرف على رأي المواطنين بشأن تلقيح الأطفال أقل من 18 عاما، بعد تطعيم عدد لا بأس به من سكان العالم البالغين أكثر من 18 عاما، والاتجاه العالمي لتلقيح الأطفال أيضا، خاصة أنّ هيئة الدواء الأوروبية، وافقت على تطعيم الأطفال بين 12 و17 عاما ببعض لقاحات كورونا.

المؤيدون والمعارضون لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وبحسب بيان عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، فإنّ سؤال المبحوثين عن آرائهم في حصول الفئة العمرية بين 12 لـ17 عاما بلقاح كورونا، بيّن أنّ النسبة الأكبر منها في استطلاعي يوليو 41.6% وسبتمبر 40.7% للعام 2021، يؤيدون حصول الأطفال على اللقاح، بينما عارض 15.2% و16% على التوالي تطعيم الفئة العمرية الأصغر، وأوقف 12% في الاستطلاع الأخير تأييدهم لحصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا على اللقاح على بعض الاعتبارات، أهمها أن يكون الحصول على اللقاح مفيدًا، وآمنًا لهم.

آراء المواطنين في حضور الطلاب بالعام الدراسي الحالي بالمدارس

من ناحية أخرى، تناول الاستطلاع أيضا التعرف على آراء المواطنين في قرار حضور الطلاب خلال العام الدراسي الحالي من داخل المدارس، مع تفعيل نظام الحضور والغياب خلال العام، حيث أبدى غالبية المواطنين تأييدهم للقرار بنسبة 59.8%، كما أيّده مواطنون آخرون لكن مع وجود بعض الشروط لديهم وذلك بنسبة 11% وكان أهم هذه الشروط: تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس، ومتابعة انتشار الفيروس بين الطلاب، مقابل 16.8% أبدوا اعتراضهم عليه، و12.4% لم يحدد.