«الصحة» تكشف مخاطر تعرض الحوامل والأطفال لدخان السجائر والشيشة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن المخاطر التي تواجه الحوامل والأطفال والرضع، بسبب تعرضهم لدخان السجائر أو الشيشة، لذا توضح «الوطن»، 5 مخاطر أعلنت عنها وزارة الصحة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المدخنين سواء للسجائر أو الشيشة، بالتوقف عن التدخين فورا من أجل حماية أنفسهم وعائلاتهم.

بالتفاصيل.. مخاطر تعرض الحوامل والأطفال والرُضع لدخان السجائر والشيشة

1 - تعرض السيدات الحوامل لدخان التبغ يكون سببا في انخفاض وزن المولود أثناء الولادة، والذي يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكل من مشاكل صحية، وصعوبة التعلم عند الطفل.

2 - استنشاق الأطفال والرُضع لدخان التبغ الذي يصدر من الأباء المدخنين، يزيد لدى الأطفال مخاطر حدوث متلازمة «موت الرضع المفاجئ»، بالإضافة إلى انخفاض النمو البدني، مع الإصابة بسرطان الأطفال.

3 - تعرض مختلف الأطفال لدخان التبغ يتسبب أيضا في إصابتهم بالعديد من الأمراض التنفسية المزمنة، أمثال: عدوى الأذن، والربو، بالإضافة إلى انخفاض وظائف الرئة.

4 - تتسبب الأمهات المدخنات في إصابة أطفالهن بمزيد من النوبات المرضية التنفسية.

5 - الأباء المدخنون يتسببون بتدخينهم داخل المنزل، في إصابة أطفالهم بالالتهاب الرئوي، وأيضا أمراض القصبة الهوائية.

الخط الساخن للإقلاع عن التدخين

وكشفت وزارة الصحة عن الخط الساخن لمساعدة المدخنين من أجل الإقلاع عن التدخين وهو: 16805.

وزارة الصحة تُناشد المواطنين بالتبرع ببلازما الدم لعلاج مرضى الكلى وسرطانات الكبد

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين بالتبرع بالبلازما، وأوضحت أن مرضى الكلى وسرطانات الكبد في حاجة كبيرة للبروتينات التي تُصنع من خلال بلازما الدم، وبالتالي تبرع المواطنين ببلازما الدم يساعدهم في العلاج.