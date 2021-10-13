الداخلية تُحصّل 505 آلاف جنيه «غرامة كمامة» في يوم واحد

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، عن ضبط 10141 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقرّرة لـ10106 شخصًا المقدرة بـ505,300 جنيه، وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لنحو 35 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

تحرير 1144 مخالفة للمحلات المخالفة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ تحرير 1144 مخالفة للمحلات، مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 303 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 2495 أرجيلة.