الداخلية تُحصّل 480 ألف جنيه «غرامة كمامة» في يوم واحد

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، عن ضبط 9646 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقرّرة لـ9611 شخصًا المقدرة بـ480,550 جنيه، وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لنحو 35 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

تحرير مخالفة للمحلات المخالفة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ تحرير 1191 مخالفة للمحلات، مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 348 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 2695 أرجيلة.