«تعليم قنا»: تطعيم جميع العاملين والإداريين ضد فيروس كورونا

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إن جميع المدرسين والإداريين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية تلقوا لقاح كورونا، عدا الحالات المعفاة من التطعيم بسبب توصيات طبية، لافتا إلى أنه مع بداية العام الدراسي الذي بدأ اليوم في مدارس الفترتين، تم التشديد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا من لبس كمامة واستخدام الكحوليات والمطهرات.

ملصقات توعية ضد فيروس كورنا في المدارس

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، في تصريحاته، إلى وضع ملصقات للتوعية بالأمراض والفيروسات، خاصة فيروس كرونا، وطرق الوقاية منها في جميع مدارس قنا، فضلا التنبيه على متابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب من الفيروسات المعدية.

وأكد أنه لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب في المدارس، جاري دارسة تطبيق نظام الفترتين بالمدارس، تطبيقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مدارس جديدة تدخل الخدمة مع بدء العام الدراسي الجديد

وأشار «خالد» إلى أن عدد المدارس التي دخلت الخدمة مع العام الدراسي الجديد 154 مدرسة جديدة، ليبلغ عدد المدارس في المحافظة في جميع المراحل التعليمية المختلفة من رياض الأطفال إلى الثانوية 2130 مدرسة، لتستقبل نحو 824 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد .

وبدأت الدراسة اليوم في مدارس الفترتين في محافظة قنا، حيث استقبلت الطلاب وتم تسكين الجدد منهم، ثم عمل طابور الصباح بتحية العلم المصري، ومن المقرر أن تكون الحصة الأولى عن نصر أكتوبر.