إزالة 28 تعديا على أراضي زراعية وأملاك دولة في حملات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية أزالت 28 تعديا على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمركز الفتح خلال يوم واحد بمساحة 3899 مترا مربعا و4 قيراط و18سهم زراعة ليكون إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن 31 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 4149 مترا مربعا و4 قيراط و18سهم زراعة.

استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صحفي، استمرار إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والتعدي عليها دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.

التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي أبنوب والفتح

من ناحية أخرى، أعلن محافظ أسيوط عن قرب التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي أبنوب والفتح بطاقة إنتاجية 82 ألف م3/يوم وذلك خلال الاسابيع القادمة بعد تذليل العقبات وتوقيع عقد التشغيل مع الشركة الأسبانية، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزى أبنوب الفتح بتكلفة مليار و300 مليون جنيه لخدمة المركزين وقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجاً والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مياه أسيوط تختتم برنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد عن ختام فاعليات الوحدة التدريبية الخامسة لبرنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات بمشاركة أربع شركات هي «بني سويف، سوهاج، الأقصر، وقنا»، التى بدأت في يوليو الماضي.

وأوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان صحفي، اليوم، أن الوحدات التدريبية الخمس لبرنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات تمت بمركز التدريب والخدمات الرئيسي والذي يعد صرح تدريبي مجهز بأحدث التقنيات التعليمية ومزود بمختلف أجهزة البث عن بُعد، فضلا عن قاعاته التعليمية المتعددة والمهيأة لإقامة الندوات وورش العمل النظرية والتدريبية العملية، للإستفادة من مختلف الكوادر البشرية الناجحة بمختلف السبل لرفع الكفاءة المهنية لكافة العاملين بالشركة على مستوى جميع التخصصات.

وأوضح «درة»، أن برنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات استمرت فاعلياته على مدار 5 وحدات تدريبية لمديري عموم المناطق ورؤساء القطاعات بشركات المياه والصرف الصحي تحت إشراف مركز إعداد القادة ، والإدارة العامة للتدريب، وقطاع الموارد البشرية وبناء القدارت بالشركة القابضة للمياه.