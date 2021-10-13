ضبط متهمين بـ456 طربه حشيش.. و86 ألف قضية مخدرات وسلاح في 24 ساعة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، إثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بمحافظتي الإسكندرية والمنوفية، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وضبط بحوزتهما 456 طربه لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 مليون و500 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 188 قطعة سلاح ناري و 274 قضية مخدرات

وفي نفس السياق قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 188 قطعة سلاح ناري و 274 قضية مخدرات وتنفيذ 85745 حكم قضائي متنوع.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 188 قطعة سلاح ناري، بحوزة 162متهم، وذلك على النحو التالي:

(18) بندقية آلية.

(29) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات.

(131) فرد محلى.

(707) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(244) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85745) حكم قضائي متنوع وذلك على النحو التالي:

(353) حكم جناية.

(25909) حكم حبس جزئي.

(4588) حكم حبس مستأنف.

(43301) حكم غرامة.

(11594) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (5) متهمين، ارتكبوا (9) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (274) قضية مخدرات بإجمالى عدد (283) متهم ضُبط خلالها الأتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (27,480 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (19,760 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,892 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,655 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,081 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (740 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (710 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (570 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (113 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (100 جرام).

عدد (4034) قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (30) متهم.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهم.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (348) دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25546) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.