تكريم 3 نقباء خلال احتفالية اتحاد كتاب مصر

قرر مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، في جلسته الأخيرة، والتي عقدت في مقر الاتحاد بالقلعة، إقامة احتفالية كبرى بالأعضاء المؤسسين اعترافًا بدورهم الرائد في إنشاء هذا الصرح الأدبي الكبير، وترسيخ فكرة أن الكتابة مهنة ورسالة، فضلا عن تكريم 3 نقباء من أعضاء الاتحاد.

وقال المجلس إن هذه الاحتفالية بمثابة لمسة وفاء للأعضاء الراحلين، وشهادة محبة الأحياء، مشيرة إلى أن النقباء الذين يتم تكريمهم هم: رجائي عطية نقيب المحاميين، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والأديب محمد سلماوي النقيب السابق لاتحاد كتاب مصر، وذلك في تقليد محترم يؤكد قيمة الوفاء وتواصل الأجيال والاعتراف بفضل الجيل السابق ووفاء الجيل الحالي.

احتفالية اتحاد كتاب مصر

وتشهد الاحتفالية تقديم شهادات التكريم للأعضاء الذين لا يزالون يمارسون عطاءهم الأدبي والفكري الملهم، كما تشهد تكريمًا لأسماء الأعضاء الراحلين الذين كان دورهم الفاعل وراء إخراج هذا الكيان الشامخ إلى النور منذ عام 1975؛ ليصبح قلعة أدبية وفكرية، وأحد أهم المؤسسات الثقافية مصريا وعربيا.

انتخابات التجديد النصفي لاتحاد كتاب مصر

كما قرر المجلس، في اجتماعه الأخير، بالإجماع، تنفيذ حكم المحكمة بإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة في أقرب فرصة ممكنة.

ووافق المجلس على القرار السابق للنقيب، بامتناعه عن الاستشكال على الحكم، أو الطعن عليه بعد صدوره، لأنه جاء داعمًا للرغبة الأصيلة لجميع أعضاء مجلس النقابة في إجرائها، وهي الانتخابات التي كان رئيس مجلس إدارة النقابة قد دعا إليها في مارس من العام الماضي.

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن الاحتفالية تأتي ضمن سلسلة من الفاعليات الكبرى التي يقيمها الاتحاد خلال الأيام المقبلة.