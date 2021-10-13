إصابة طالب في مشاجرة داخل مدرسة بشبرا

شهدت مدرسة «الشهيد محمد مجدي»، بحي غرب شبرا الخيمة، تسلل أحد الاشخاص للمدرسة والتشاجر مع طالب والتعدي عليه بآلة حادة، ما نتج عنه إصابته بإصابات بالغة، نُقل على إثرها للمستشفى، وتبين وجود خلافات بين المجني عليه وأحد زملائه الذي استعان بالمتهم للانتقام منه وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة بمدرسة الشهيد محمد مجدي دائرة القسم ووجود مصاب، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين قيام أحد الأشخاص بالتسلل للمدرسة أثناء اليوم الدراسي والتشاجر مع أحد الطلاب وإصابته بآلة حادة وجرى نقله للمستشفى للعلاج.

تحريات المباحث: خلافات سابقة سبب الواقعة

تبين من التحريات أن المجني عليه سبق وتشاجر مع أحد زملائه بالمدرسة فاستعان الأخير بشخص من خارج المدرسة للانتقام منه، حيث تسلل المتهم إلى داخل المدرسة وتعدى بالضرب بآلة حادة على المجني عليه وأصابه إصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة من إدارة غرب شبرا الخيمة والشئون القانونية بالمديرية للتحقيق في الواقعة وبيان ملابساتها وتحديد المتسبب في تسلل المتهم للمدرسة والتشاجر داخلها ومراجعة إجراءات الأمن على بوابات المدرسة وتطبيق قرارات منع دخول أي شخص خلال اليوم الدراسي وإحالة المتقاعسين للتحقيق.

وكيل تعليم القليوبية يتفقد مدارس قها

من ناحية أخرى، أجرى الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة تفقدية، اليوم، لمدرسة قها الرسمية للغات والمدرسة الابتدائية بقها ومدرسة قها الجديدة بإدارة قها التعليمية.

وشارك وكيل الوزارة في طابورالصباح ثم تفقد الفصول، ووسائل الأمن والسلامة، وأدوات التعقيم والتطهير، واطمأن على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس، كما شاهد مجموعة من البرامج والأنشطة الطلابية للمدرسة، وأثنى على المجهود والتجهيزات المدرسية لخدمة الطلبة، وتقديم خدمة تعليمية جيدة.

ووجه مدير المدرسة، بضرورة التغلب على أي مشكلات تواجهه بالتعاون مع الجهاز الإدارى للمدرسة، وإشراك الإدارة التعليمية في حل المشكلات، والتنسيق مع المجتمع المحلى لخدمة العملية التعليمية.

وناقش المعلمين والمعلمات الالتزام بالخطط الدراسية وخطط الأنشطة التعليمية والوسائل التعليمية وتطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم المناسبة للتدريس وتحفيز الطلاب علي الاشتراك في كافة الأنشطة التعليمية.