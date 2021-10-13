السيسي: أقدر ثقة رئيس وزراء المجر في تغلب مصر على الظروف الصعبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنَّ المباحثات الثنائية مع رئيس وزراء المجر دائمًا ما تكون إيجابية وطيبة ومثمرة في كل المجالات، مضيفًا «أقدر بشكل كبير رئيس الوزراء المجري على رؤيته وقدرته على تفهم الأمور سواء في المنطقة أو منطقة المتوسط».

السيسي: أسجل احترامي لرئيس وزراء المجر على دعمه المتواصل لمصر

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: «أسجل احترامي له على دعمه المتواصل لمصر الذي بدأ مبكرًا منذ سنوات، وثقته في أن مصر ستتغلب على الظروف الصعبة التي مرت بها في أعوام 2011 و2012 و2013 وأصبحت أفضل في مجالات مختلفة».

أقدر بشكل كبير رئيس وزراء المجر على قدرته لتفهم الأمور

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر بمقر رئاسة الوزراء بالمجر.

كما وضع الرئيس السيسي، اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال، في العاصمة المجرية بودابست، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع قمة فيشجراد، ويضم تجمع قمة فيشجراد، المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، حيث تعد محفلا بين تلك الدول من أجل التنسيق والتعاون الأوروبي بينها، وتسعى مصر لمزيد من التعاون مع أعضاء تجمع فيشجراد.

وعن أزمة كورونا وكيفية مواجهتها، قال الرئيس السيسي، خلال حديثه في قمة «فيشجراد» التي عقدت ببودابست إنَّ العالم واجه خلال العامين الماضيين تحديات كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية كافة نتيجة جائحة كورونا، وأثبت استمرار الجائحة منذ قرابة العامين أنَّ البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية فإنّها عرضة للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها، ما يفرض على المجتمع الدولي تضافر جهوده وتعزيز التعاون بين شتى الدول.