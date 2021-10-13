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بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر

كتب:

شريف سليمان
12:19 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم «الوطن» بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي، الذي يجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري.

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