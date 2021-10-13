بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر كتب: شريف سليمان 12:19 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن» بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي، الذي يجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري. اقرأ المزيد: السيسي يبدأ جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال في المجر خالد عكاشة عن مشاركة السيسي بـ«فيشجراد»: تعكس أهمية مصر عالميا السيسي يكتب كلمة في سجل الشرف بقصر الرئاسة بالعاصمة بودابست أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم.. «محدش يقولنا عندكم تجاوز في حقوق الإنسان» السيسي يتناول في مباحثاته مع رئيس المجر أزمة سد إثيوبيا وقضايا المنطقة المصريون يستقبلون السيسي بالمجر.. ورئيس الجالية يكشف كواليس اللقاء عبدالفتاح السيسي السيسي رئيس الوزراء المجري المجر مؤتمر صحفي للرئيس السيسي بث مباشر