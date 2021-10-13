قاتل شقيقته: «اطلقت بعد شهور من الزواج.. ومشيت في البطال»

«كنت بمشي في الشارع وراسي في الأرض عشان أصحابي كانوا بيتريقوا عليا كتير، عشان أغلب الشباب في قرية عرب الحصار كانوا عارفين إن مشيها بطال»، تلك الكلمات اعترف بها شاب في منتصف العقد الثالث من عمره بتهمة قتل شقيقته عن طريق ضربها بشومة على رأسها داخل غرفتها بمنزل الأسرة بمعاونة والده الذي سدد 3 طعنات في صدر الفتاة حتى تأكدا من وفاتها في الحال قبل أن يفرا هاربين من مسرح الجريمة.

قاتل شقيقته يبرر جريمته

وأضاف قاتل شقيقته أمام جهات التحقيق أن شقيقته افتعلت المشكلات مع زوجها وأصرت على الطلاق بعد عدة أشهر من الزواج فهي تبلغ من العمر 19 سنة، وبعدما وافق هو ووالده على رغبة الفتاة حرصًا عليها بعد أن زعمت أن زوجها يعاملها معاملة سيئة ويعتدي عليها بالضرب بشكل مستمر، لكنها بعد طلاقها كانت تتحدث في الهاتف لأوقات طويلة وتخرج من المنزل دون أن تخبر شقيقها ووالدها، حتى سرت أقاويل كثيرة في القرية بين الشباب بأن الفتاة «مشيها بطال».

طعنات وضرب بالشومة

وتحدث قاتل شقيقته عن خطة الجريمة بقوله إن والده عرض عليه التخلص منها فوافق وعندما دخلا غرفتها بدأ والده في تسديد الطعنات في صدر الفتاة بينما أمسك شقيقها شومة وضربها على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأنه ترك المنزل بصحبة والده بعد تنفيذ الجريمة وتوجها إلى إحدى القرى المجاورة وبعدها الشرطة ألقت القبض عليهما وقت جلوسهما على مقهى.

تجديد حبس المتهمين

وكان قاضي المعارضات جدد حبس قاتل شقيقته ووالده لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وأعادتهما الشرطة إلى محبسهما تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاتها رسميًا.