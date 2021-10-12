العثور على جثة سيدة «متحللة» بالدقهلية بعد شكاوى الجيران من الرائحة

عثر أهالي مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها، متحللة داخل شقتها، اليوم الثلاثاء، ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر من جهودهم لكشف سبب وفاتها، ويجري استدعاء أقاربها لسؤالهم في محضر الشرطة.

ورود بلاغ بالعثور علي جثة متحللة

ورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة منية النصر بالعثور على جثة سيدة متوفاة في منزلها بمدينه منية النصر، وانبعاث روائح كريهة من داخل شقتها، وشكاوى الجيران من الرائحة.

نقل جثة سيدة إلى المستشفى

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى «هبة الله أ. م. أ.»، 35 سنة، وبالمعاينة تبين انبعاث روائح كريهة من مكان مسكنها.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر المركزي، وبالكشف الظاهري تبين وجود زرقان بالأطراف، وانبعاث رائحة كريهة.

جري التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة للوقوف على أسباب الوفاة.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

إصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحر الصغير

وشهد مركز منية النصر، في وقت سابق، حادث انقلاب سيارة في ترعة «البحر الصغير»، مما تسبب في إصابة 3 من أسرة واحدة، وغرقت السيارة في المياه، وحاولت الأجهزة المحلية استخراج السيارة، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتبين أن إصاباتهم بسيطة.