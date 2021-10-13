مصدر أمني: انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب حريق مهرجان الجونة

أكد مصدر أمني على أنه تم انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب اندلاع حريق بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، والذي أصبح محط أنظار الجميع منذ صباح اليوم فور انتشار الحريق.

معاينة حادث مهرجان الجونة السينمائي

وأضاف المصدر الأمني، أن المباحث أخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيق حول الحادث، وبدأت في معاينة المكان للوقوف على أسبابه، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكان قد كشف مسؤولون بالمهرجان، أن أسباب الحادث هو ماس كهربائي، أدى إلى اشتعال النيران بأرضية القاعة والمدرجات الخشبية وبعض الديكورات.