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مصدر أمني: انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب حريق مهرجان الجونة

كتب:

محمد سيف
02:00 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
صورة للمصابين في الحريق

صورة للمصابين في الحريق

أكد مصدر أمني على أنه تم انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب اندلاع حريق بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، والذي أصبح محط أنظار الجميع منذ صباح اليوم فور انتشار الحريق.

معاينة حادث مهرجان الجونة السينمائي 

وأضاف المصدر الأمني، أن المباحث أخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيق حول الحادث، وبدأت في معاينة المكان للوقوف على أسبابه، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكان قد كشف مسؤولون بالمهرجان، أن أسباب الحادث هو ماس كهربائي، أدى إلى اشتعال النيران بأرضية القاعة والمدرجات الخشبية وبعض الديكورات.

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