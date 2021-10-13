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مصدر يوضح حجم الخسائر والإصابات في مهرجان الجونة السينمائي

كتب:

ضحى محمد
01:04 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
حريق مهرجان الجونة السينمائي

حريق مهرجان الجونة السينمائي

كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن حجم الخسائر والإصابات التي خلّفها الحريق، قائلا لـ«الوطن» إنّ الحادث أسفر عن إصابة عدد قليل من العاملين بالاختناق، ولم يتم الحصر الإجمالي لأعداد الضحايا حتى الآن، واتخذت الإجراءات اللازمة ونقلوا إلى المستشفى، موضحا أنّ التفاصيل ستعلن بوضوح خلال الساعات المقبلة.

سبب حريق مهرجان الجونة

وفى تصريحات خاصة لـ الوطن كشف انتشال التميمي مدير المهرجان عن سبب حريق مهرجان الجونة فقال " هو الاحتمال الأكبر انه ماس كهربائي ولكن مازال التحقيق مستمر حتى الأن وفى انتظار معرفة السبب المؤكد ".

ورجح التميمي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، مفضّلا الانتظار حتى ظهور نتيجة التحقيق من قبل الجهات المختصة.

وأخمدت قوات الحماية المدنية، الحريق الذي شبّ قبل قليل في القاعة التي كان مقررا إقامة حفل افتتاح مؤتمر الجونة بها.

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