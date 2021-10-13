حبس متهم بهتك عرض معاق في الدقهلية لمدة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بهتك عرض معاق ذهنيا بقرية «ميت جراح»، مركز المنصورة، داخل الغرفة التي يقيم بها في القرية، بعد أن استدراجه للمجني عليه من أحد شوارع القرية ودخل به إلى غرفته، وهتك عرضه، وتركه يعود بعدها إلى بيته بعد أن تسبب في إصابته بنزيف، وعثرت النيابة العامة على فوطة داخل غرفة المتهم ملوثة بالدماء وتم سحب عينات من دماء المجني عليه لمضاهاتها بالدماء الموجودة على الفوطة.

ورود بلاغ ضد عاطل بهتك عرض معاق ذهنيا

وورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، من أسرة «محمد ر. ع.»، 31 سنة معاق ذهنيا، تتهم «رمضان أ. س.»، 37 سنة عاطل، بهتك عرض الشاب في غرفة خاصة به في قرية «ميت جراح» دائرة المركز، وتمكنت مباحث مركز المنصورة من ضبط المتهم الذي أنكر الاتهامات وبعرضه على المجني عليه تعرف عليه.

نجل عم المجني عليه يكشف تفاصيل ما حدث

وقال «محمد ع.» نجل عم المجني عليه، في تحقيقات النيابة، إن المجني عليه معاق ذهنيا، ويقيم معنا في نفس المنزل بعد وفاة والديه، وهو معروف في القرية كلها كونه مصاب بإعاقة ذهنية، ودخل علينا البيت يوم الحادث يبكي وبنطاله عليه أثار دماء، واكتشفنا أن ملابسه الداخلية غير موجودة، وكان منهار فأردنا تهدئته، وحاولنا أن نفهم ما حدث فأخذنا إلي منزل المتهم، وأشار لنا على الغرفة التي يقيم بها المتهم، وأضاف أنه ضربه وهتك عرضه.

وأكد أن المجني عليه ظل ينزف لمدة 24 ساعة، بعد الاعتداء عليه، ومن بعدها ونفسيته مدمرة ويرفض الخروج من المنزل وهو إما نائم أو جالس في صالة البيت.

وقال عبد الله خلف، محامي أسرة المجني عليه، إن النيابة العامة أجرت معاينة لغرفة المتهم، وعثرت على فوطة وتي شيرت عليه أثار دماء، وتم عرض المجني عليه على الطب الشرعي، وسحبوا عينة دماء منه لمطابقة الدماء الموجودة على الفوطة والـ«تي شيرت».

وأضاف خلف لـ«الوطن» إن كاميرات المراقبة كشفت أن المتهم استدرجه من الشارع الرئيسي في القرية، وأخذه حتى الغرفة التي يقيم بها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11265 لسنة 2021 إداري مركز المنصورة.