«الدواء» الأمريكية توافق على أول سيجارة إلكترونية.. وتؤكد فوائدها

لأول مرة، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بتدخين سيجارة إلكترونية، قائلة إن جهاز «vaping» من «R.J»، يمكن أن يساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر التقليدية.

تم بيع السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان مع الحد الأدنى من الإشراف أو البحث الطبي، حيث أجرت إدارة الغذاء والدواء مراجعة شاملة لمنتجات السجائر الإلكترونية لتحديد المنتجات التي يجب السماح لها بالبقاء في السوق.

السجائر الإلكترونية ساعدت المدخنين بشكل كبير من تقليل السجائر التقليدية

وقالت وكالة الغذاء والدواء، إنها رفضت طلبات شراء أكثر من مليون سيجارة إلكترونية ومنتجات ذات صلة، ويرجع ذلك إلى احتمال جاذبيتها للمراهقين دون السن القانونية، ولكن المنظمين أخروا اتخاذ القرارات بشأن معظم شركات التدخين الإلكتروني، وقررت الإدارة أن السجائر الإلكترونية من «Vuse's Solo» وخراطيش النيكوتين بنكهة التبغ، مشيرة إلى أن البيانات من الشركة أظهرت أن السجائر الإلكترونية ساعدت المدخنين بشكل كبير على تقليل تعرضهم للمواد الكيميائية الضارة في السجائر التقليدية.

بيع المنتجات من السجائر الإلكترونية بشكل قانوني في الولايات المتحدة

ويمكن الآن بيع المنتجات من السجائر الإلكترونية بشكل قانوني في الولايات المتحدة، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شددت على أنها ليست آمنة ولا معتمدة، وأن الأشخاص الذين لا يدخنون يجب ألا يستخدموها.

تم إطلاق «Vuse Solo» في عام 2013، وهو عبارة عن جهاز معدني قابل لإعادة الشحن على شكل سيجارة تقليدية، موضحة أن إدارة الغذاء والدواء رفضت 10 طلبات أخرى من الشركة لمنتجات ذات نكهات أخرى، ولا تزال الوكالة تراجع طلب الشركة لبيع تركيبة النيكوتين بنكهات أخرى.

منتجات السجائر الإلكترونية بنكهة التبغ يمكن أن تفيد المدخنين البالغين المدمنين على السجائر العادية

قال ميتش زيلر، مدير مركز التبغ في إدارة الغذاء والدواء، إن التراخيص اليوم هي خطوة مهمة نحو ضمان خضوع جميع منتجات التبغ الجديدة لتقييم قوي وعلمي من قبل إدارة الغذاء والدواء، موضحا أن بيانات الشركة المصنعة أن منتجاتها بنكهة التبغ يمكن أن تفيد المدخنين البالغين المدمنين الذين يتحولون إلى هذه المنتجات إما بشكل كامل أو مع انخفاض كبير في استهلاك السجائر.

وأضاف زيلر، إلى أن هناك القليل من الدراسات الدقيقة حول ما إذا كانت السجائر الإلكترونية تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين، وقد تباطأت جهود إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لبدء فحص منتجات السجائر الإلكترونية ومطالباتها بشكل متكرر بسبب ضغوط الصناعة والمصالح السياسية المتنافسة.

الشركات الصغيرة ومتاجر السجائر الإلكترونية يجب أن يكون لها مسار منفصل

قال كينيث وارنر، خبير التبغ في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان، إن الأخبار كانت خطوة إيجابية للحد من أضرار التدخين، ولكنه أعرب عن أسفه لأن جهاز vaping المدعوم من شركة Big Tobacco هو الوحيد القادر على الفوز بتأييد إدارة الغذاء والدواء.

أضاف وارنر، أن الطلبات التي تضعها إدارة الغذاء والدواء على الشركات التي تقدم هذه الطلبات صعبة للغاية بحيث لا يتمكن سوى من لديهم موارد ضخمة، وأن الشركات الصغيرة ومتاجر السجائر الإلكترونية يجب أن يكون لها مسار منفصل للحصول على ترخيص لمنتجاتها.