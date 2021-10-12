«الأرصاد» تكشف أسباب سقوط الأمطار في الخريف.. أبرزها منخفض السودان

على الرغم من الطقس الحار وعدم انتهاء فصل الخريف، إلا أن البلاد شهدت أمس تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية على معظم الأنحاء.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، نستعرض حالة الطقس خلال فصل الخريف، وأسباب تساقط الأمطار حاليًا، وفقًا لتصريحات الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، في السطور التالية:

خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال الفترة المقبلة

وقال الدكتورة إيمان شاكر وكيل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس أمطارًا متفرقة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، وامتدت أيضا إلى سيناء، وكانت من خفيفة إلى متوسطة، وصاحبتها نوبات رعدية استمرت من الليل وحتى الصباح الباكر.

وأضافت أن الأمطار استمرت حتى صباح اليوم، وخاصة في شرق وجنوب القاهرة، وانتهت فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، لكنها مستمرة على خليج السويس وبعض المناطق من سيناء، ومن المتوقع استمرارها حتى مساء اليوم.

وأوضحت «شاكر»، أنه بداية من غد الأربعاء يتوقع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الغربية للبلاد، مثل السلوم ومطروح والضبعة، وهي أمطار خفيفة ولا توجد أي مخاطر منها.

أسباب سقوط الأمطار في الخريف

ولفتت أن سقوط الأمطار ليس مرتبطا بدرجات الحرارة، وإنما «التوزيعات الضبطية»، مضيفة أننا خلال الفترة الحالية تحت تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤثر على مصر خلال معظم أيام فصل الخريف، مضيفة أنه يؤدي لقدوم كتل هوائية من البحر الأحمر بتأثير رياح جنوبية شرقية، محملة بنسب مرتفعة من الرطوبة، يزامنها رياح شمالية شرقية من البحر الأبيض المتوسط، تؤدي لتكوين السحب وسقوط الأمطار.

أما عن أسباب الأمطار الرعدية، قالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إنها تحدث بسبب وجود اختلاف في درجات الحرارة بين السطح والمناطق العليا بأكثر من 40 درجة؛ الأمر الذي يؤدى لظهور الرعد.

وأكدت أنه لا يوجد ارتفاع أو موجات حارة خلال الفترة القادمة، ولكن من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة بدرجة أو درجتين حتى نهاية الأسبوع المقبل.