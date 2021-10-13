الأرصاد: فرص لأمطار خفيفة على السلوم ومطروح والضبعة لمدة 48 ساعة

قالت منار غانم، خبيرة بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم وغدًا استقرارًا في الأحوال الجوية، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام بدرجة أو درجتين على أغلب الأنحاء، لذلك فإن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية للبلاد وحار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ويظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أنه من المتوقع في اليوم وغد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والغربية للبلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جدًا على فترات متقطعة على مناطق من السلوم ومطروح والضبعة.

فترة الليل

وتابعت غانم، أنه خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفًا على أغلب الأنحاء لكن الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر يكون الطقس مائلًا للبرودة».

شبورة مائية

وتابعت الخبيرة بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ظهور الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري لكنها خفيفة وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

انخفاض الرؤية بسبب الشبورة .. ونصيحة لقائدي المركبات

وأشارت منار غانم، إلى أن الشبورة المائية تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وبخاصة على الطرق، وبالتالي ينصح السائقون باتباع النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والقيادة بهدوء تام واتباع تعليمات المرور خلال فترة وجود الشبورة.