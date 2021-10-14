أعراض جديدة بعد التعافي من كورونا منها «غثيان ودوار».. وطبيب يفسر السبب

لاتزال الأعراض الجانبية لفيروس كورونا، مستمرة في التغيير من يوم إلى آخر، وسط اكتشافات العلماء والباحثين الذين لا يزالون يواجهون الفيروس المستجد بكل الطرق العلمية، كان آخرها ما نشرته مجلة «ذي لانسيت» العلمية، أن المتعافين من فيروس كورونا يعانون بعد ذلك بحالة من الغيثان والدوار، مرتبطة بمشاكل في الأعصاب دون وجود سبب واضح.

سبب حالات الإغماء وتسارع نبضات القلب بين المتعافين من كورونا

وأشارت الدراسة إلى أن من بين كل 20 شخصا مريضا يعاني 5 منهم من أعراض مزمنة لفيروس كورونا التي تشمل حالات إغماء في أوقات مختلفة وتسارع في نبضات القلب ما تسمي بـ «POTS»، التي تصيب بعض الحالات، فحينما ينخفض الدم في الجزء العلوي من الجسم، يبدأ القلب في النبض السريع لتعويض نقص الدماء، لذلك تحدث هذه الأعراض.

الدكتورة مريم زكريا، استشاري أمراض المخ والأعصاب، علقت على الدراسة السابقة في حديثها لـ«الوطن»، أن فيروس كورونا قد يسبب انتشار حالات «POTS» بين المتعافين وتحدث هذه الحالة بسبب تغيير غير طبيعي في أداء الجهاز العصبي اللاإرادي، وهو عبارة عن إدارة العمليات الجسدية، كتنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب عندما تتغير أوضاع الجسم من النوم إلى الوقوف والحركة عموما.

الجهاز العصبي وفيروس كورونا

وأضافت «زكريا» أن الجهاز العصبي اللاإرادي يحتوي على عصبين «Neuron» يتواجد أحدهما في الحبل الشوكي، ويتصل بهذا العصب مجموعة من الألياف يكمن دورها في توصيل الإشارات من الدماغ إلى الأعضاء الداخلية، وعند الإصابة بفيروس كورونا يقل نشاط هذا العصب ليتسبب في أعراض «POTS».

وأوصت استشاري أمراض المخ والأعصاب، بالكشف على مصابي فيروس كورونا طويل الأمد بشكل روتيني للتأكد من عدم إصابتهم بمتلازمة «POTS»، عن طريق النوم على الظهر لمدة 10 دقائق، وبعدها يقف المريض مرة واحدة لقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم في هذه المدة، مشيرة إلى أن في حالة ملاحظة الزيادة في ضربات القلب أكثر من 30 نبضة يتم تشخيص المريض بـ«POTS».

ولتقليل التأثير على الجهاز العصبي اللاإرادي، دعت استشاري المخ والأعصاب، إلى شرب كمية كافية من المياه «على الأقل 6 أكواب في اليوم مقسمة على ساعات اليوم»، بالإضافة لزيادة الملح في النظام الغذائي، ليرفع ضغط الدم بشكل طفيف حتى يستقر النبض ومعدل ضربات القلب، مع الممارسة المستمرة لتمارين تقوية عضلات الساقين لتعزيز الدورة الدموية.