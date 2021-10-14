حظك اليوم برج السرطان الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتمتع بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، كما أنّه رومانسي جدًّا، وإحساسه مرهف، ويحب الموسيقى.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يمنحك القدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بمن تحب ويمنحك سحرا وتألقا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.