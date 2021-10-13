حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 13-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية تكره الكذب والخداع، وتحاول جاهدة دائما الابتعاد عن تلك العلاقات المرهقة، كما يتميز بشخصية غامضة، لا يستطيع البوح بأسراره للأشخاص المحيطين به.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تنصحك الأفلاك أن تدرس جيدا كل ما يعرض عليك من أمور وكن ملتزما في الأمور القانونية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.