قائمة فنانات مهرجان الجونة 2021.. يسرا ورانيا يوسف وريا أبي راشد الأبرز

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاقه مساء غد الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، وينتظر الجمهور معرفة قائمة فنانات مهرجان الجونة 2021، ومن منهن ستتمكن من خطف الأنظار خلال نسخة هذا العام.

قائمة فنانات مهرجان الجونة 2021

وستكون قائمة فنانات مهرجان الجونة 2021 خلال هذه الدورة مميزة، وتشمل الكثير من النجمات، خاصة المعتادات على خطف أضواء الكاميرات وتصدر عناوين الأخبار عقب ظهورهن على السجادة الحمراء للمهرجان في دوراته السابقة، وعلى رأسهن الفنانة رانيا يوسف .

وبجانب رانيا يوسف يحضر عدد آخر من الفنانات المهرجان، حسب بيان صادر عن إدارة المهرجان، من بينهن يسرا وليلي علوى وسمية الخشاب ومنى زكى ونيللي كريم وهالة صدقي وأنوشكا وبسمة ولبلبة وروجينا وريهام عبد الغفور ونجلاء بدر.

ولم تنته القائمة عند هذا الحد، ولكن تحضر أيضا سوسن بدر ومايا دياب وإيناس الدغيدي وداليا البحيري ومريم الخشت وتارا عماد وثراء جبيل وأمينة خليل ويسرا اللوزي وهدى الأتربي وناهد السباعي وبسنت شوقي وعلا رشدي وهنا شيحا ومايان السيد ونور وريا أبي راشد ونسرين طافش.

تفاصيل مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي

ويعقد، حاليًا، المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور المهندس سميح ساويرس وشقيقه نجيب ساويرس وبشرى رئيس العمليات، ومدير المهرجان انتشال التميمي.

واندلع حريق ضخم، صباح اليوم، في أجزاء من القاعة الرئيسية المقرر أن يتم إقامة حفل الافتتاح بها، ولكن تمت السيطرة عليه من قوات الحماية المدنية ووقع إصابات بلغت 14 فردا، ونقلوا إلى المستشفى لإسعافهم بعد إصابتهم بحالات اختناق، وأكد المهندس سميح ساويرس في تصريحات ل«الوطن» أنه سيتم إقامة حفل الافتتاح فى نفس الموعد والمكان.