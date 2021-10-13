بوتين: نسعى للاستحواذ على 20% من الطاقة بحلول 2035

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنَّ ارتفاع أسعار الطاقة قد تكون له عواقب سلبية على الجميع، مؤكّدًا أنَّ نقص الكهرباء كان سببًا رئيسيًا لارتفاع أسعار الغاز في أوروبا الفترة الماضية.

مستقبل الطاقة بروسيا

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أعرب بوتين، خلال منتدى الدولي «أسبوع الطاقة الروسي» الذي عقد اليوم في موسكو حتى 15 أكتوبر الجاري، عن سعي روسيا للاستحواذ على 20% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول عام 2035، إضافة لتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060.

ونوه إلى أنَّ روسيا لها القدرة على احتلال حصة كبيرة في سوق الهيدروجين والأمونيا كمصادر للطاقة، حيث أن فى خلال 25 عاما حصة الهيدروكربونات في ميزان الطاقة العالمي، ستنخفض إلى 60-65٪.

واستعرض الاتحاد الأوروبي عدة إجراءات للتخفيف من حدة أزمة الطاقة التي تهدد فواتير المستهلكين الأوروبيين، ووفق وكالة الصحافة الفرنسية تواجه المفوضية الأوروبية ضغوطًا لحل أزمة الطاقة.

زيادة امدادات الغاز الى اوروبا

وتعهد بوتين، خلال الأيام الماضية، إلى أنَّه بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مبينًا أنَّ روسيا مستعدة لمساعدة أوروبا على تخطي هذه الأزمة، وجاء ذلك بعد تصريحات مسؤول سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي بأن المفوضة الأوروبية تنظر في شكاوى بعض دول الاتحاد بأن روسيا تستغل وضعها كمورد رئيسي في زيادة سعر الغاز في أوروبا.

رد روسيا على اتهامات الاتحاد الأوروبي

وأشار بوتين، إلى أنَّ الطلب المتزايد على الطاقة خلال فترة الجائحة، ونقص توافر الطاقة عبر مصادر بديلة أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بحسب وكالة «تاس» الروسية، إنَّ روسيا تستطيع تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، لكنه يعتمد على الطلبات والاتفاقات التجارية، وليس على بدء تشغيل خط أنابيب «نوردستريم 2» والذي من المقرر أن ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

قفزة أسعار الغاز في أوروبا

وبحسب شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لمستويات قياسية في أوروبا، بنسبة 60% خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مقارنة بجلسة الجمعة، فيما تجاوزت ارتفاعات الأسعار منذ مطلع العام بنسبة 500%، مما دفع بعض دول الاتحاد الأوروبي من بينهم فرنسا وإسبانيا وجمهورية التشيك واليونان ورومانيا بطلب فتح تحقيق في أسباب زيادة أسعار الغاز.

جهود مواجهة أزمة الغاز في أوروبا

ودعت الدول الخمس، إلى ضرورة إعادة صياغة القواعد لتنسيق الطلبات الوطنية للتخفيف من ارتفاع الأسعار، وإصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من أجل تحسين العلاقة بين تكلفة توليد الكهرباء و سعرها النهائي للمستهلك.

ووفق شبكة «أخبار فرنسا 24»، حذرت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، من التلاعب بأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، عن طريق الفشل في إنتاج إمدادات كافية من الغاز، خلال اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي، الذي عقد لمناقشة ازمة الغاز الأربعاء الماضي، قائلة: «نحن نتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية ونقف بجانب حلفائنا الأوروبيين لضمان حصولهم على إمدادات كافية وميسورة الكلفة من الغاز هذا الشتاء».