قطع المياه لمدة 13 ساعة عن 14 منطقة في القاهرة بعد غد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة القاهرة، بعد غد الجمعة، وذلك اعتبارا مـن الساعة الـ5 عصر بعد غد الجمعة الموافق 15/10/2021 حتى الساعة الـ8 من صباح يوم السبت الموافق 16/10/2021.

مناطق قطع المياه

وأكّدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، أنَّ المناطق هي: (عرب الجسر – عرب الطويلة – وسط المدينة بالمطرية – منطقة الشيراتون – الملتقي العربي – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السويسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – مساكن رامو).

تحويل مسار خط المياه قطر 1200 الخارج من مسطرد

وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة، سبب الانقطاع لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مسطرد، مهيبة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتدبر شركة مياه الشرب بالقاهرة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من تليفون أرضي.