10 نصائح لتجنب حرائق الماس الكهربائي في المنازل

أثار حريق الجونة أثناء الاستعداد لبدء المهرجان، خلال الساعات الماضية، جدلا واسعًا وتساؤلات عن السبب الذي أدى إلى حدوث الحريق الكبير في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، ليعلن رجل الأعمال المصري «ساويرس» أن الحريق جاء نتيجة حدوث ماس كهربائي في إحدى مجمعات المحلات التجارية الموجودة بجانب القاعة التي حدث بها الحريق.

وعندما يقترب فصل الشتاء تزداد حوادث الحرائق، إذ تتطاير النيران إلى أعلى، بسبب شدة الرياح، لذا هناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها لتجنب حدوث الماس الكهربائي، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

خطوات تجنب حدوث الماس الكهربائي

- عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل عند الخروج من المنزل.

- تجنب لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة.

- تجنب الوقوف على أرض مبللة عند استخدام الأجهزة الكهربائية.

- تجنب ترك الأطفال بمفردهم إلى جانب الأجهزة الكهربائية، أو إدخال الأسلاك المكشوفة.

- يجب متابعة أي من الأجهزة الكهربائية التي تكون في وضع التشغيل، وعند ملاحظة انبعاث رائحة غريبة منها يجب أن يجرى فصل المصدر الكهربائي منها على الفور.

- يجب اتخاذ الحذر جيدا عند استخدام السخان الكهربائي، ويجب مراجعة الثروموستات قبل استخدامه، والتأكد من صحته.

- التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية تحمل ملصق، يؤكد بأنها مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.

-عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية، داخل المنزل يجب اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائي المار بها، ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والإختبار الدوري عليها.

- الحرص على عدم ثني سلك التوصيل الكهربي، حتى لا يؤدي ذلك إلى قطع داخلي بالأسلاك.

- عندما يسحب السلك من مخرج الكهرباء، يجب مراعاة أن تكون عميلة السحب من المأخذ، وليس من السلك نفسه.