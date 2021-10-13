تردد قناة أون ON E الناقلة لمهرجان الجونة السينمائي

اندلاع حريق داخل قاعة حفل مهرجان الجونة، دفع الكثير للبحث عن تردد قناة اون ON E الناقلة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي شهد اهتماما كبيرا وتصدّر منصات البحث لمشاهدة الحريق.

وفي هذا الصدد، «الوطن» تستعرض تردد قناة اون ON E الناقلة لـ مهرجان الجونة السينمائي، في إطار الخدمات اليومية والمستمرة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، وذلك على النحو التالي:

تردد قناة اون ON E الناقلة لمهرجان الجونة السينمائي

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: النايل سات

تكلفة حضور مهرجان الجونة 2021

ووفقا لمهرجان الجونة في دورته الجديدة، هناك 3 أنواع من بطاقات حضور المهرجان، إلى جانب الاعتمادات وشباك التذاكر، وفقا لما أعلن عنه عبر موقعه الإلكتروني وهي:

- البطاقة الفضية وسعرها 3 آلاف جنيه مصري

وجرى تخصيص البطاقة الفضية لمحبي المهرجانات والسينما من غير العاملين بصناعة السينما لمنحهم تجربة المهرجان كاملة، حيث يُمكنك الاستماع بأسبوع مليء بالفعاليات في المهرجان، من حفل الاستقبال اليومي عند غروب الشمس، كما توفر لك البطاقة الوصول إلى مواقع المهرجان الرئيسية: حرم الجونة، سي سينما، وسينما زا آرينا، حيث تقام عروض الأفلام وحلقات النقاش والمحاضرات الخاصة بمنصة الجونة السينمائية.

- البطاقة الذهبية وسعرها 9 آلاف جنيه مصري

أما عن البطاقة الذهبية، فتمنحك كل مزايا البطاقة الفضية، كما تمنحك الفرصة لحضور حفل الافتتاح أو الختام مع حضور الحفلة غير الرسمية التالية للحفل الذي تختاره.

البطاقة البلاتينية وسعرها 20 ألف جنيه مصري

وعن البطاقة البلاتينية، فإنه تمكن الجمهور من الاستمتاع بالمهرجان مثل المشاهير الحقيقيين، إذ تمنحك جميع مزايا البطاقة الفضية مع وصول حصري إضافي إلى حفلي الافتتاح والختام والحفلات غير الرسمية التالية لهما، إضافة إلى حفلات الاستقبال اليومية الخاصة والفعاليات المميزة.