مبيعات «الأوتوبيس والميكروباص» تنخفض 6.5% منذ يناير وحتى أغسطس

سجل معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص» خلال الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس الماضي، انخفاضًا داخل السوق المحلي المصري بنسبة وصلت إلى 6.5% مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام المنصرم 2020، حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

معدل المبيعات يسجل 15ألف و629 مركبة خلال 8 أشهر

وبحسب التقرير، سجل معدل المبيعات لمركبات «الأوتوبيس والميكروباص» خلال 8 أشهر من العام الجاري عدد 15 ألف و 629 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام 2020 إذ سجل عدد 16 ألف و 721 مركبة؛ فيما سجل التقرير ارتفاع بسيط في معدل المبيعات خلال شهر أغسطس بنسبة 19.6% بعدد 1947 مركبة، مقارنة بمعدل شهر أغسطس من العام 2020 إذ سجل عدد 1628 مركبة.

انخفاض معدل المحلي والمستورد

وكشف التقرير، عن انخفاض ملحوظ في معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص المحلية» خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري 2021، بنسبة 5.3% إذ سجلت عدد 8 آلاف و 843 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام 2020 إذ سجلت عدد 9 ألاف و 339 مركبة.

كما سجل التقرير انخفاض في معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص المستوردة» بنسبة 8.1% بعدد 6 ألاف و 786 مركبة، مقارنة معدل المبيعات خلال العام 2020 إذ سجلت عدد 7 آلاف و 382 مركبة.

يذكر أن ارتفاع معدل مبيعات السيارات بمختلف أنواعها بنسبة 43.9% خلال الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس الماضي، إذ سجلت عدد 186 ألف و 276 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام المنصرم 2020، حيث سجلت عدد 129 ألف و 427 مركبة؛ وجاءت العلامات التجارية (شفروليه، ونيسان، وتويوتا) بالمراكز الأولى من حيث عدد المبيعات والأكثر مبيعا داخل السوق المحلي، حيث سجلت الأولى نسبة ارتفاع بعدد 34 ألف و 462 مركبة، والثانية بنسبة ارتفاع بعدد 18 ألف و 732 مركبة، والثالثة بنسبة ارتفاع بعدد 17 ألف و154 مركبة.