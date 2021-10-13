ندوة «حياة كريمة» بمركز زفتى في الغربية.. «التثقيف ونشر الوعي الرقمي»

تهتم مبادرة «حياة كريمة» بأهمية نشر ثقافة التحول الرقمي والتكنولوجيا في محافظات مصر، وتستمر ندوات الثقافة الرقمية ضمن مبادرة تطوير الريف المصري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة.

ندوة رقمية لمبادرة حياة كريمة بالغربية

وعقدت ندوة رقمية ضمن مبادرة حياة كريمة، اليوم الأربعاء، في جمعية تنمية المجتمع بكفر شبرا اليمن بمركز زفتى التابع لمحافظة الغربية تحت عنوان «التثقيف الرقمي ونشر الوعي الرقمي» حول التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي.

وتضمنت ندوة حياة كريمة الرقمية تحت شعار «إيد بتبني.. وإيد بتساعد» شرح كيفية استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية، فضلا عن استخدام أمثلة عملية لتنفيذ الخدمات الرقمية الحكومية، من خلال الموقع الإلكتروني، والتعريف بالأمن السيبراني، وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

مركز زفتى صاحب الحظ في مشروعات حياة كريمة بالغربية

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعلن في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن نصيب الغربية من الأعمال التطويرية الخاصة بمبادرة حياة كريمة، سيطر عليه مركز زفتى، والذي يضم 9 وحدات محلية تشمل 54 قرية و88 تابع، وذلك بإجمالي 599 ألف نسمة.

وأضاف «رحمي»، أن عدد مشروعات «حياة كريمة» على نطاق نركز زفتى يبلغ 1070 مشروعًا، بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، كما ذكر أن أعمال الإحلال الجزئي بمدرسة «شرشابة» الثانوية، تشهد العمل على تطويرها بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتزويدها بـ21 فصلا جديدًا، للمساهمة في تخفيض الكثافة الطلابية بالقرية والقرى المجاورة لها.

وكان محافظ الغربية، عبر عن سعادته البالغة خلال متابعته الميدانية لإنشاء ثلاث مجمعات للخدمات الحكومية في قرى «شرشابة، شبرا ملس وسنباط» إذ يتكون المبنى من 3 أدوار على مساحة 600م2؛ لتقديم 8 خدمات للمواطنين «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، الشهر العقاري، السجل المدني، مكتب بريد، مكتب التموين، الوحدة المحلية، التضامن الاجتماعي، المجلس المحلي».