الأوقاف تنظم دورة تدريبية في المهارات الإعلامية لـ50 إماما بشمال سيناء

قالت وزارة الأوقاف، إنه سيجري عقد دورة تدريبية في المهارات الإعلامية يوم الأحد المقبل 17 أكتوبر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، لعدد (50) إمامًا مرشحًا من مديرية شمال سيناء، وذلك بكلية التربية جامعة العريش، موضحة أن ذلك يأتي «في إطار التعاون المشترك مع جامعة العريش من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة»، بحسب بيان لها منذ قليل-

دورة تدريبية في المهارات الإعلامية

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن أسماء المرشحين كالتالي:

1- أيمن عبد العزيز محمد أحمد

2- صبري أبو العطا محمد أبو العطا

3- أحمد أبو القاسم علي أبو القاسم

4- عبد الرحمن محمد عبد العزيز الشريف

5- علي علي السيد الشريف

6- أحمد محمد صابر البهنساوي

7- محمد رمضان السيد عبد العزيز

8- أحمد رمضان محمد أبوطالب

9- إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامة

10- أحمد عبد الرحمن محمد الانور

11- إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم قاقا

12- محمد أبو اليزيد الغباشى سيد أحمد

13- عبد السلام إبراهيم عبد السلام عيسى

14- عبد الله على عبد البديع صقر

15- حسني حسان على محمد

16- عبد العزيز نجاح عبد العزيز سالم

17- حبشي فرحات محمد حبشي

18- السيد عبد الصمد على إبراهيم

19- مهتدى محمد شلقامي مصطفى

20- موسى محمد محى إبراهيم الهوارى

21- عبد العزيز الجيوشي عبد العزيز ربيع

22- هاني ربيع عباس محمد

23- محمد ماهر عبد الواحد منصور

24- أحمد عبد الخالق عبد الخالق عيسى

25- محمد سلام محمود مطاوع

26- محمد السيد محمد حسين

27- أسامة محمد عبدالجواد الاجهورى

28- محمد محمد إبراهيم الطيار

29- سامح محمد محمد إبراهيم

30- أحمد محمد محمد سلامة سلامة

وزارة الأوقاف

31- عادل السيد خليفة سلطان

32- عمرو محمود عبد الخالق عبد الجليل

33- فرج مهدى فرج على

34- عبد الرحمن إبراهيم عبد السلام مصطفى

35- محمود فكرى محمد طلبه عمر

36- عبد القوي إبراهيم عبد القوى عمارة

37- إبراهيم المصيلحى إبراهيم حسن

38- أشرف محمد جمعه إبراهيم تعيلب

39- محمد عبد النعيم عبد العزيز قويدح

جامعة العريش

40- محمد عادل عبده أحمد

41- عوض هاشم محمد عوض

42- كريم زينهم فتحي دبور

43- نادر عطا محمد محمد الجديني

44- عبد العزيز عطيه عبد العزيز السيد

45- محمد سند عبد الحميد رزق

46- محمود شعبان محمد مراد

47- محمود عبد الله كامل سالم

48- شريف سليمان السيد سليمان

49- محمد سليمان عزام راشد

50- محمد السيد عبد العزيز طنطاوي