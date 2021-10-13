9 ميداليات لمصر في بطولة الجائزة الكبرى للرماية تحت رعاية الرئيس

حقق اللاعبون واللاعبات المصريات نتائج جيدة، في اليوم الأول لبطولة العالم للرماية، إذ حصلت مصر على 9 ميداليات متنوعة بواقع 2 ذهب، 5 فضيات، 2 برونز في ختام منافسات بطولة الجائزة الكبرى، ضمن فعاليات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف مصر البطولة على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية، وهي مصر «الدولة المنظمة»، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا

قاسم يفوز بالمركز الأول للشباب.. وحسين الديب يفوز بالمركز الثاني في المنافسات المفتوحة

فى المنافسات المفتوحة، حصل فرانكو من مصر على المركز الأول، وحسين الديب من مصر على المركز الثاني، ومحمد فازم الثالث باكستان، وفي منافسات الشباب، حصل على المركز الأول صلاح قاسم من مصر، وأنطونيو من إيطاليا الثاني وكليف فورد من إنجلترا الثالث.

على عمر يفوز بالمركز الثاني في منافسات الأساتذة.. والإتربي الثاني في الرواد

وفي منافسات الأساتذة، حصل جان فرنسوا من فرنسا الأول وعلي عمر من مصر الثاني، ومجدى شفيق من مصر الثالث، وفي منافسات الرواد هاورد يات من إنجلترا الأول، ومحمد الإتربى من مصر الثاني، وأندريا من إيطاليا الثالث.

يوسف يفوز بالمركز الثاني.. وماضي بالمركز الثالث من مصر في منافسات الناشئين

وفى منافسات الناشئين، حصد محمد فازم من باكستان المركز الأول، ويوسف محمد من مصر الثاني، وياسين ماضي من مصر الثالث.

ديون الإنجليزية الأولى.. وسحر طلعت الوصيفة منافسات السيدات

وأخيرا فى منافسات السيدات، حصلت ديون روجرز من إنجلترا على المركز الأول، وسحر طلعت من مصر على المركز الثاني، وسيجلينترا بيهان من فرنسا الثالث.