ياسر جلال يعود إلى السينما بـ«الدبابة» بعد غياب 6 سنوات

يعود الفنان ياسر جلال إلى عالم السينما، بعد غيابٍ طويل دام لنحو ستة أعوام تقريبًا، منذ عرض آخر فيلم له عام 2015 مع الفنان محمد رمضان، بعنوان «شد أجزاء».

وكشف المؤلف إسلام حافظ عن تعاونه مع الفنان ياسر جلال، في مشروع سينمائي جديد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «فيلم الدبابة.. تقدرون فتضحك الأقدار.. يارب خير بإذنك».

إسلام حافظ بين السما والأرض مع ماندو العدل

يذكر أنّ إسلام حافظ شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «بين السما والأرض»، بكتابة السيناريو والحوار، حيث إنّ القصة للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، وهو من إخراج ماندو العدل، ومن بطولة هاني سلامة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ونجلاء بدر، ونورهان، وآخرين.

ياسر جلال مع نرمين الفقي في «ضل راجل»

فيما شارك الفنان ياسر جلال، في موسم رمضان 2021، من خلال مسلسل «ضل راجل»، وحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، لعل أبرزهم نور اللبنانية، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، ومحمد إبراهيم يسري، وأحمد حلاوة، ومحمود عبد المغني، وإيهاب فهمي، ومحمد علي رزق، وآخرين.

ياسر جلال ينتظر عرض مسلسل «الديب»

وينتظر الفنان ياسر جلال عرض أحدث أعماله الدرامية وأولى تجاربه التليفزيونية عبر منصة واتش أت، بعنوان الديب، وهو مسلسل جديد مكون من سبع حلقات فقط، ومن المُقرر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي.

مسلسل الديب، للفنان ياسر جلال، من بطولة عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، فيما لم يُعلن عن أسماء الأبطال حتى الآن، رغم طرح البرومو عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ إن البطل ظهر وحيدًا في شكلٍ تشويقي.