التحقيق في واقعة اعتداء تلميذ على زميله بـ«موس» داخل الفصل في الدقهلية

تلقت نيابة أجا الإدارية، صباح اليوم، شكوى من والدة أحد التلاميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، والتي اتهمت فيها المسؤولين بالمدرسة بالإهمال الجسيم مما ترتب عليه قيام أحد التلاميذ بالتعدى على نجلها بشفرة «موس» داخل الفصل أثناء اليوم الدراسي، الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم خياطته بعدد 14 غرزة.

الاستماع لأقول الشاكية

أكد المستشار محمد سميرالمتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان صحفي، أن هاني عبد الواحد، مدير نيابة أجا الإدارية قيد البلاغ بالقضية رقم 739 / 2021، كما استمعت أميرة راشد – رئيس النيابة، على الفور، لأقوال الشاكية صباح اليوم.

إنهاء التحقيقات

وأضاف أنه بالعرض على المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية، والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.